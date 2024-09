1 settembre Wiki Loves Monuments | al via il più grande concorso di foto al mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Firenze, 12024 - Musei, archivi e biblioteche saranno i protagonisti della tredicesima edizione in Italia diche parte il 1. Il piùgrafico al, organizzato ogni anno dai volontari dimedia Italia, coinvolgegrafi professionisti e amatoriali per documentare i monumenti italiani sumedia Commons,pedia e i progetti fratelli. Ledi2024 andranno ad arricchire l'enciclopedia online e a favorire la diffusione della cultura italiana nel. Per questo motivo in questa edizione ilè patrocinato dall'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Icom Italia (International Council of Museums) e Aib (Associazione Italiana Biblioteche). Ilsi svolge internamente online, in contemporanea in tutto il, dal 1 al 30