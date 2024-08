William e Harry al funerale dello zio Ma tra i principi è gelo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Una riunione familiare all’insegna del. Così si può definire il ritrovarsi mantenendo le distanze e senza scambiare nemmeno una parola, almeno in pubblico, di: entrambi hanno partecipato giovedì alzio, lord Robert Fellowes, nel Norfolk, Inghilterra orientale, dopo che il duca di Sussex era arrivato in segreto dagli Stati Uniti. L’ultimo capitolo della saga familiare è stato rivelato dai tabloid britannici che hanno ricostruito grazie alle informazioni delle persone presenti i momenti trascorsi dall’erede al trono e dal secondogenito di re Carlo III in occasione della funzione tenuta alla St Mary’s Church di Snettisham. Sono entrambi arrivati in modo molto discreto e hanno occupato posti in disparte sul retro della chiesa, senza avvicinarsi l’uno all’altro come emerso anche dalle immagini.