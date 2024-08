Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024)DEL 20 AGOSTOORE 10.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN A1NAPOLI UN INCIDENTE VERSOCREA CODE TRA VALMONTONE E LA DIRAMAZIONESUD, IN SENSO OPPOSTO CODE PER CURIOSI DA POCO RIAPERTA LA DIRAMAZIONENORD, TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SPENTO L’INCENDIO AL KM 21 RIMOSSO L’ INCIDENTE IN VIA PRENESTINA A COLLE MONFORTANI IN INGRESSO A, TRAFFICO CHE RESTA RALLENTATO ATTIVO INVECE QUELLO SU VIA AURELIA A TORRIMPIETRA CON CODE VERSO CIVITAVECCHIA MOLTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN QUESTO FINE SETTIMANA NELLASEGNALIAMO A RIETI LA 13 FIERA MONDIALE DEL PEPERONCINO.