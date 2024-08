Sesso troppo rumoroso scoppia la lite in un condominio | arrivano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Scandiano (Reggio Emilia), 31 agosto 2024 –, il vicino non la prende bene e lancia bottiglie contro la finestra della casa della coppia ‘molesta’. Isono dovuti intervenire nel pieno della scorsa notte, intorno alle 2, in undi Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Latra vicini èta a causa di rumori molesti derivanti da un momento di intimità di una coppia, che ha disturbato il riposo di un vicino. Il vicino, infastidito dal rumore, ha reagito in maniera spropositata, lanciando bottiglie di plastica contro la finestra dell’abitazione della coppia e urlando per richiamare la loro attenzione e farli smettere. Preoccupata dalla reazione del vicino, la coppia ha deciso di chiamare il 112 per chiedere aiuto.