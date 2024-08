Rapina aggravata e lesioni a un’anziana scatta la custodia cautelare in carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Arezzo, 31 agosto 2024 – Nell’ambito di uno specifico servizio volto al rintraccio di soggetti attinti da misure restrittive della libertà personale, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, diretti dal dottor Davide Comito, hanno tratto in arresto nella giornata odierna, un ragazzo egiziano di 22 anni, già pregiudicato, gravemente indiziato del reato dipersonali ai danni disignora di 72 anni. Laè stata commessa ad Arezzo in via XXV Aprile lo scorso 26 giugno, quando l’odierno indagato, dopo aver individuato la vittima, la coglieva alle spalle strappandole la borsa con forza e facendola poi cadere rovinosamente a terra per guadagnarsi la fuga, sottraendole così la somma di € 650,00 (seicentocinquanta/00) e cagionandolegiudicate guaribili in giorni 7 (sette) di prognosi.