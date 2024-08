Probabili formazioni Napoli-Parma | dubbio Raspadori-Lukaku e novità McTominay

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilospita ilper la terza giornata di campionato, a seguito del successo per 3-0 contro il Bologna: leAlzare le antenne, occhi aperti e concentrazione al massimo. Antonio Conte ha già parlato con i suoi ragazzi e ha messo in guardia tutti. Non bisogna sottovalutare il, che arriva da un buon momento di forma: 1-1 contro la Fiorentina e 2-1 in casa contro il Milan. Il, però, arriva con un entusiasmo alle stelle a questo match. Non solo il 3-0 al Maradona contro il Bologna meno di una settimana fa. A quest’atmosfera di serenità ed eccitazione vanno aggiunti i nuovi tasselli arrivati alla corte del mister, che proveranno a dare una mano alla squadra per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.