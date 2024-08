Paolini-Muchova in tv | data orario canale e diretta streaming ottavi US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Jasminese la vedrà contro Karolinanel match valido per glidi finale degli US. Prosegue la stagione da sogno della tennista azzurra, che ha piegato in due set Putintseva ed ha raggiunto la seconda settimana anche a Flushing Meadows. Diciottesima vittoria in stagione a livello Slam (mai nessuna italiana così bene) edi finale centrati in tutti e quattro gli Slam (prima azzurra di sempre) per, che ora si trova di fronte un’avversaria del calibro della ceca. Semifinalista lo scorso anno, ha battuto comodamente avversarie del calibro di Volynets, Osaka e Potapova e l’ha fatto regalando spettacolo a suon di colpi dietro la schiena e volée alla Federer.ha vinto tutti e tre i precedenti (l’ultimo risale però al 2021) e partirà leggermente favorita.