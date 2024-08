Paolini batte Putintseva e vola agli ottavi degli Us Open

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 31 agosto 2024) AGI - Jasminesi è qualificata per gliUsndo in due set, 6-3, 6-4, la kazaka Yulia. L'azzurra, che nello Slam a stelle e strisce vantava come miglior risultato il secondo turno raggiunto nel 2021, affronterà ora la ceca Karolina Muchova, numero 52 del mondo ma semifinalista un anno fa, che si è sbarazzata della russa Anastasia Potapova 6-4 6-2. La 28enne di Bagni di Lucca, che col successo di oggi diventa la giocatrice italiana con più vittorie in singolare negli Slam in una singola stagione e la prima a centrare almeno gliin tutti i Major nello stesso anno, ha perso tutti e tre i precedenti con la coetanea ceca ma l'ultimo risale al Wta 500 di Melbourne di inizio 2021.