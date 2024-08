Operazione Itis investimento da 5 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Sono partiti i lavori di ristrutturazione e ampliamento nella sede centrale dell’"Galilei, frequentato da 1.428 gli alunni. L’intervento, per un costo di oltre 5, comporta la demolizione e la ricostruzione con ampliamento dell’ala prospiciente via Piero della Francesca. Un edificio che - come scrivono alcuni utenti sui social, tra i quali anche ex studenti, e come riporta il sito internet della scuola - in passato era stato il palazzo della Gioventù italiana del Littorio, alterato nelle forme e rialzato negli anni ‘60 per esigenze scolastiche. L’ala sarà completamente riedificata passando dagli attuali 2.000 a 3.800 metri quadrati di superficie utile, in modo da ampliare le dotazioni della scuola che sarà riedificata con struttura in legno e dotazioni impiantistiche finalizzate ad ottenere un edificio ad elevata prestazione energetica.