Napoli vittoria al 96? e polemiche | Parma con un difensore in porta

(Di sabato 31 agosto 2024) L’esordio di Lukaku vede ilvincere 2-1 contro il, ma in una partita tutt’altro che lineare. Anzi: i gialloblù si fanno ribaltare dal 92? al 96?, col momentaneo pari proprio del belga, perché devono giocare la parte finale di gara senza portiere. RIBALTONE – Ilrischia ma alla fine vince. Ilesce sconfitto 2-1 dal Maradona, dopo una buona partita e furioso per l’arbitraggio. Fabio Pecchia (ex) schiera Mateusz Kowalski, che all’esordio da titolare neanche un quarto d’ora e colpisce la traversa da due passi su cross dalla destra, con Ange-Yoan Bonny che calcia dal limite e prende il palo. Subito dopo però grande azione di Simon Sohm, scarico per Bonny atterrato da Alex Meret: rigore, netto. Della battuta si incarica proprio Bonny, fa 0-1 al 19?.