Manuel Bortuzzo il ritorno in acqua alle Paralimpiadi di Parigi 2024

(Di sabato 31 agosto 2024), uno dei nomi più attesidi, rappresenta un simbolo di resilienza e determinazione. A quasi cinque anni dal tragico incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle, il giovane nuotatore torna in vasca, pronto a dimostrare che la sua passione per il nuoto non è mai svanita. Conosciuto per la sua tenacia,ha affrontato un percorso tortuoso, passando dalla disperazione alla rinascita. Oggiè non solo un atleta paralimpico, ma anche una fonte di ispirazione per molti, dimostrando che le avversità possono essere superate con forza di volontà e dedizione.. Foto Ansa/TelenewsL’incidente e la rinascita Il 3 febbraio 2019, la vita dicambiò radicalmente. mentre si trovava fermo a una stazione di servizio per rifornire di benzina la sua auto rimase coinvolto suo malgrado in una sparatoria.