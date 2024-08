Louis Vuitton Cup grande vittoria di Luna Rossa! Sorpasso di forza su American Magic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)ha surclassatonella regata che ha aperto la terza giornata dellaCup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà affrontare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. L’equipaggio italiano è stato impeccabile contro gli statunitensi, vincendo dilo scontro diretto più attesa della vigilia visto che nelle acque di Barcellona si sono incrociate le due designate favorite della vigilia tra i Challenger. Si tratta di un successo davvero rimarchevole, perché ottenuto grazie a una prestazione impeccabile in ogni fondamentale: barca più veloce, sagacia tecnica, otto uomini a bordo più efficaci e performanti, con tanto didi carattere che dice tanto sul potenziale di questo scafo e che fa ben sperare in vista dell’immediato futuro.