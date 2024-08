LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Frigo e Narvaez in testa con 25? sul gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.31 Se ne va! Il corridore della Ineos Grenadiers staccae cerca l’impresa in solitaria 16.30 Soler parla con l’ammiraglia che gli dà “il permesso” di rialzarsi per risparmiare energie in vista delle prossime tappe. Il corridore della UAE Team Emirates indossa la maglia a pois: lo spagnolo, secondo in classifica con 23 punti, ha sulle spalle il simbolo del primato 16.29hanno 28? ad 8.5 km dal termine della salita. Dall’inizio di Puerto de Leitariegos (14 chilometri) i due corridori hanno perso circa 40 secondi sul. 16.28 Si sposta Tejada che si rialza ed attende il. Inrimangono solamente. 16.