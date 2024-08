LIVE Sinner-O’Connell 6-1 6-4 6-2 US Open 2024 in DIRETTA | il n 1 agli ottavi in scioltezza e con tante discese a rete

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.42 “Sapevo che avrei dovuto giocare in maniera molto solida, lo conoscevo. Il servizio ha funzionato bene. In questo sport può succedere di tutto. Guardo giorno per giorno, ogni avversario è complicato. Apprezzo ogni momento sul campo. Ci sono state due grandi sorprese (le eliminazioni di Djokovic ed Alcaraz, ndr), però io sono contento di essere ancora qui e spero di giocare più partite possibili“, le prime parole di. 21.41 Jannikha sconfittoper 6-1, 6-4, 6-2, qualificandosi per glidi finale, dove affronterà uno tra l’americano Paul (con cui è avanti 2-1 nei precedenti) ed il canadese Diallo (non ci sono precedenti). 6-2 Chiude con il serve&volley. Volée di diritto a segno. Finisce qui dopo 1 ora e 53 minuti. 40-15 Diritto diin contropiede che lascia immobile