LIVE Musetti-Nakashima 0-1 US Open 2024 in DIRETTA | iniziato il match

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Pennella male la chiusura di dritto, che subisce a freddo il break. 15-40 Pazzesco punto dell’americano, che esplode il dritto lungolinea in corsa. 15-30 Perde il dritto. 0-30 Lungo il rovescio dell’azzurro. 0-15 In rete il dritto di. Lorenzoal servizio. 00.05 Giocatori in campo! 00:00 Partita dura per l’azzurro, che ha vinto il precedente recente del Queen’s. Fu però una durissima lotta decisa al set decisivo. 23:54 Chiude agevolmente ilil bulgaro. Ora! 22:43 Dimitrov-Griekspoor 6-3. Poi toccherà a Lorenzo! 22:00 Vince la croata in due set, adesso Dimitrov-Griekspoor e poi l’azzurro.