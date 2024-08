LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa sorpassa Patriot in poppa!

Leggi tutta la notizia su oasport

14.30perde tantissimo con una strambata e perde tutto il vantaggio. 14.29 GUADAGNA! 120 METRI DI VANTAGGIO! 14.28AVANTI ALL'INCROCIO! Grandissimo sorpasso! 14.27 SORPASSO DIIN! Il lato sinistro paga! 14.27 Al gate 1 American Magic è in vantaggio di appena 2 secondi su! 14.26 American Magic vira e costringea farlo a sua volta. 14.26 All'incrocio le due barche sono separate da appena 75 metri. 14.25sta guadagnando, il distacco scende a 80 metri. 14.24 Fase con virate e contro-virate. 14.23 Brutta virata di, che è già dietro di 140 metri. Non un buon inizio. 14.24vira subito verso destra. American Magic verso sinistra. 14.23 La partenza la vincono gli americani. 14.