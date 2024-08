LIVE F1 GP Monza 2024 in DIRETTA | Ferrari a caccia della pole dalle 16 00 le qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 Nello stesso tempo, Max Verstappen (Red Bull) è intenzionato a interrompere il digiuno di vittorie che dura da cinque gare e vorrà dare dei segnali. In tutto questo, le due Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell vorranno inserirsi. 15.27 La McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri, ha confermato nelle prove libere la sua grande consistenza. 15.24 Lavuole esserepartita per la conquista-position. La scuderia di Maranello ha introdotto alcuni aggiornamenti significativi sulla SF-24 allo scopo di battagliare per la p.1. Non sarà però così semplice dal momento che la concorrenza non manca. 15.21 I tecnici sono chiamati a trovare il giusto compromesso, tenuto conto del rendimento in curva nel secondo settore del tracciato italiano. 15.