Legale famiglia Verzeni | Non si parli di raptus Vicina Sangare | Avevamo paura di lui

(Di sabato 31 agosto 2024) Moussa, prima di accoltellare a morte Sharon, le avrebbe detto: "Scusa per quello che ti sto per fare". E La donna mentre era colpita chiedeva: "Perchè? Perchè?". E' un dettaglio, da quanto si è appreso, dell'interrogatorio reso dal fermato per l'omicidio della barista a Terno d'Isola. Secondo la ricostruzione che il 31enne ha fornito nell'interrogatorio, era uscito dalla sua casa occupata di Suisio un'ora prima del delitto con un coltello con l'intenzione di colpire una qualsiasi persona. Durante il percorso aveva minacciato due ragazzini, uno con la maglietta del Manchester. Poi ha visto Sharon e l'ha seguita, bloccandola. Ha raccontato che "guardava le stelle con le cuffiette" e l'ha accoltellata puntando al cuore. Poi è fuggito a tutta velocità in bicicletta.Â