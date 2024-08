Lecce-Cagliari 1-0 Gotti | Contento per i tre punti Krstovic di carattere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) “Sonoper i trecome può essereun allenatore che ne aveva zero. Era stato un grande dispiacere prendere quattro gol dall’Atalanta in uno stadio tutto esaurito e pieno di bambini ed entusiasmo. Oggi dal punto di vista calcistico il primo tempo non mi è piaciuto, mentre nel secondo c’è stato spirito, voglia ed entusiasmo ed è stato bello.ha fatto una partita eccellente. Ha sbagliato un gol che si era guadagnato dopo essersi messo nelle condizioni di segnare. Un gol che lui solitamente non sbaglia. Per dieci minuti è andato in crisi, ma si è ritrovato con la rete”. Queste le parole di Luca, ai microfoni di Sky Sport, dopo il successo interno per 1-0 contro il1-0,: “per i tredi” SportFace.