La fiera di Castel di Lama | Tradizione che si rinnova

(Di sabato 31 agosto 2024) Taglio del nastro per ladel Santissimo Crocifisso adi. Ha preso il via ieri mattina la 28ªesima edizione della rassegna agricola tra le più seguite e importanti del Centro Italia, che ormai caratterizzadi. Sotto un sole cocente, che non ha dato tregua, si è aperto l’edizione 2024. A fianco del sindaco Mauro Bochicchio, all’inaugurazione sono intervenuti il commissario per la ricostruzione, il senatore Guidoli, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e le autorità civili e religiose. L’evento ha visto anche la partecipazione della madrina Luigina Tranquilli, la dama della Villa Sant’Antonio-Olmo, che ha vinto la scorsa edizione della rievocazione storica ‘L’insediamento del Podestà’.