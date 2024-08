La festa dei motori Simulatori e maxi schermo Divertimento a tutto gas

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Velocità, innovazione, stile. E. Non solo in pista e in autodromo, ma anche in città. È il weekend delladei, tra musica,e anche arte. Declinati nel nome della Formula 1. Il cuore degli eventi della manizione del Monza FuoriGp sarà la centralissima piazza Trento e Trieste, con la “colonna sonora“ di Radio m2o e sul palco, questa sera, il concerto dei Matia Bazar, una delle band più amate e longeve del panorama musicale italiano, con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni. Per gli amanti dei, sarà possibile ammirare due Ferrari leggendarie: la Ferrari 750 Monza e la Ferrari F1 2003 GA, due esemplari della collezione del Museo Ferrari Maranello e degli splendidi modelli di Ferrari Challenge con il Team Rosso Corsa.