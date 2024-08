La ‘bomba’ mai esplosa | Osimhen resta al Napoli… per ora

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 31 agosto 2024) 2024-08-31 00:01:40 Calcio italiano: VIctorera destinato a essere una delle grandi ‘bombe’ dello scorso mercato estivo. Ancor di più dopo il rinnovo dello scorso dicembre con chiari segnali di uscita di Maradona. Le ultime 24 ore sono state frenetiche per il nigeriano. Si era parlato di Al-Ahli, Chelsea all’ultimo minuto ma alla fine non è ‘esploso’ e resterà al Napoli. Vedere per credere. L’arrivo di Lukaku al Napoli sembrava preannunciare una mossa dell’ultimo minuto per Victor. La giornata era iniziata con Al-Ahli come principale candidato per prendere il nigeriano, che aveva chiesto di includere una clausola di uscita nel suo contratto. Il club saudita aveva offerto 80 milioni di euro e, secondo fonti italiane, il giocatore avrebbe dato il via libera all’operazione in cambio di un ingaggio da 40 milioni all’anno per tre anni.