Inter-Atalanta 4-0 cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024)4-0 di ieri ha un valore doppio: era finita con lo stesso risultato poco più di sei mesi fa, il 28 febbraio. Un bis tutt’altro che semplice da concedere e che dà valore alla curiosità statistica. ZERO – Le vittorie da allenatore per Gian Piero Gasperini in casa dell’(contando anche quelle dove era lui il tecnico, nella disastrosa esperienza da giugno a settembre 2011). Ha perso le ultime quattro consecutive e, in totale, da avversario ha collezionato appenapareggi contro dodici sconfitte. Da ex il dato si riduce a sette partite perse e tre in cui è riuscito a strappare un punto, tutte allenando l’. SEI – Le vittorie consecutive dell’contro l’, contando anche le partite giocate al Gewiss Stadium di Bergamo.