Incidente mortale a Cesena | 53enne perde la vita sulla via Emilia

(Di sabato 31 agosto 2024), oggi pomeriggio – Un uomo di 53 anni ha perso lain un tragicostradale avvenuto intorno alle 15.30 lungo la via, poco dopo la fine della Secante in direzione di Gambettola. Secondo le prime ricostruzioni, l’è stato causato da uno scontro frontale tra una moto Yamaha, guidata dalla vittima, e un furgoncino Doblò con le insegne dell’Unitalsi. Le autorità stanno ancora lavorando per determinare con precisione la dinamica dell’. Sul posto sono intervenuti immediatamente la polizia locale die i soccorritori del 118, allertati dalla gravità della situazione. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. In sella alla moto c’era anche una donna, coetanea della vittima, che ha riportato ferite gravissime.