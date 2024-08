Ghali Tedua e gli altri | quando Moussa Sangare frequentava i nomi di spicco della scena rap

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo) – C’è stato un momento, nella vita di, in cui la strada imboccata poteva essere quella “giusta”, quella più ambita. Fare musica, calcare le scene. Ci era andato abbastanza vicino, l’assassino di Sharon Verzeni. Lo raccontano gli amici, la sorella, ma anche le immagini dei social. C’è una foto, in particolare, che colpisce se si pensa a come poi la sua vita sia deragliata fino a investire l’ignara e incolpevole barista 33enne. È una foto del maggio 2016, scattata in studio.è insieme a(primo da destra) edirap, allora non proprio famosissimi, al contrario di oggi. Insieme a(con il cappellino rosso), si riconosce Izi (secondo da sinistra), Shade (al centro con la giacca nera),(in centro, dietro) e il produttore Charlie Charles (accanto a).