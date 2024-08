FOTO Paperdi JuveCaserta indicazioni positive dal primo test stagionale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato uno scrimmage positivo quello sostenuto al palaPiccolo dallacontro la formazione del Centro Basket Mondragonese. Pur tenendo conto di tutte le difficoltà connesse ad una preparazione iniziata solo una decina di giorni fa, sono state tante leper coach Cagnazzo, ma anche per i tanti spettatori – circa un migliaio – accorsi nell’impianto casertano per assistere al debuttodella loro squadra. Come di consueto in queste situazioni, sono stati disputati quattro tempi regolamentari con azzeramento del punteggio alla fine di ciascun periodo. Ilcanestro della stagione 2024/2025 è stato un tiro dalla distanza di Laganà e si è subito potuto intravedere il gioco in velocità voluto dal tecnico bianconero, che, però, parte da una buona difesa collettiva e individuale.