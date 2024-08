F1 qualifiche GP Italia 2024 Oggi la lotta per la pole position A Monza è meno vincolante di quanto non lo sia altrove

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) L’odierna giornata di sabato 31 agosto sarà dedicata alledel Gran Premio d’di Formula 1, sedicesimo dei ventiquattro atti da cui è composto il Mondiale. Farà molto caldo a, non solo dal punto di vista meteorologico. Max Verstappen e la Red Bull sono attualmente in testa alla classifica del Mondiale piloti e costruttori. Cionondi, Lando Norris e la McLaren stanno rimontando prepotentemente. Soprattutto la seconda, nella graduatoria riservata ai team. Sia l’olandese, che la gloriosa squadra basata a Woking, hanno un forte legame intecciato con l’autodromo brianzolo. Super Max ha vinto le ultime due edizioni disputata e in questo weekend cerca un tris di affermazioni consecutive riuscito solo a Juan Manuel Fangio tra il 1953 e il 1955. La storia, dunque, gli gioca contro. Al contempo, la McLaren ha ottenuto al’unico successo del periodo 2013-2023.