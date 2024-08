F1 Gp d’Italia | a Monza sfrecciano le McLaren pole di Norris Le Ferrari dietro malissimo Verstappen – La griglia di partenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Ava in scena lo show della. Le due monoposto arancioninelle qualifiche del Gpe conquistano la prima fila:per Lando, seconda piazza per Oscar Piastri. Un dominio che, se replicato domenica nel Gran Premio, potrebbe definitivamente riaprire il mondiale di Formula 1: non solo quello Costruttori, pure quello Piloti. Soprattutto per via della deludente prestazione della Red Bull e questa volta pure di Max: il leader della classifica scatterà in gara solamente dalla settima posizione. E in tutto questo le? Si sono tutto sommato difese: Charles Leclerc ha chiuso la qualifica in quarta posizione,alla Mercedes di George Russel, mentre Carlos Sainz scatterà in quinta casella.