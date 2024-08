Crosetto seccato | Devo consegnare un sistema Samp T all’Ucraina ma l’azienda italiana è chiusa per ferie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 - La guerra in Ucraina può aspettare, almeno per quanto riguarda le forniture italiane. Il ministro della Difesa Guido, leggermente, al Globsec Prague Forum 2024 ha raccontato che Kiev aspetta i nostri sistemi di difesaT, ma sono tutti in. "T per Kiev? Sono in" "Sto litigando con le aziende italiane perchéunT di difesa all'Ucraina e l'aziendache deverlo ad agosto eraper, sabato e domenica non lavora e di sera non lavora. Le aziende russe cinesi e iraniane lavorano sette giorni alla settimana, 365 giorni l'anno e 24 ore al giorno. Sto esagerando ma noi ci contrapponiamo con questi sistemi", ha spiegato