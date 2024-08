Creare immagini GIF animate da foto o video

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di sabato 31 agosto 2024) Animazioni oGIF sono una delle tipologie di file che hanno reso divertente l'uso del computer e di internet. Una immagine che termina con estensione .gif è una immagine dinamica formata da piùche girano in loop e sembra unaicona. Essenzialmente si può fare una immagine Gif che sia l'insieme di alcunein sequenza tra loro. Una volta che si ha una immagine GIF questa può essere usata come avatar nelle chat come messenger oppure nei forum o in altri siti di social network. Le .gif sono divertenti ed esistono diversi tool online che consentono di trasformare gruppi di tre o più, di formato classico jpeg o jpg, in una gif oppure anche convertire una porzione diin gif,memecon testo e scritte euna immagine GIF direttamente usando la webcam.