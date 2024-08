Così i ladri spiano le nostre case | Ecco le tecniche che usano per scassinare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 31 agosto 2024) Dall’inizio dell’estate Roma è funestata dai furti nelle. I poliziotti del commissariato di Ponte Milvio hanno già arrestato 14di origine georgiana. Il commissario Roberto Ricciardi spiega oggi all’edizione romana di Repubblica che hanno una tecnica particolare: «Sono veloci, non fanno rumore. Scelgonovuote, vestono bandane e cappellini,cercano di eludere le telecamere». E ancora: «Monitorano i palazzi di loro interesse. Partono dall’ultimo piano e segnano tutte le porte con un filo di colla oppure con pezzo di carta a fisarmonica lasciato tra il battente e la porta. Dopo che hanno mappato tutte le porte ritornano nel giro di tre giorni. Se la carta è al suo posto significa che è vuota». Come entrano Ricciardi spiega che ientrano facilmente in molti casi: «Con le vecchie serrature impiegano un secondo.