Coppettazione funziona davvero? Cosa dice la scienza e perché gli atleti la usano

(Di sabato 31 agosto 2024) Sono tanti glichela pratica dellache arriva dalla medicina tradizionale cinese ed è visibile sulla pelle con dei “cerchi”: ecco chela. Tutti coloro che hanno seguito le Olimpiadi di Parigi avranno sicuramente notato come alcuni, anche molto famosi, aveano sulla schiena degli strani cerchi rossastri. Unavisibile soprattutto tra i nuotatori. Quelli sono i segni della pratica antichissima della, che in inglese si chiama cupping, e che negli ultimi anni ha guadagnato molta popolarità. La? – cityrumors.itIn sostanza, lavede l’applicazione di uno strumento apposito, le coppette di vetro, sulla pelle dell’atleta in modo da creare una zona di bassa pressione con l’obiettivo di attirare il sangue verso la superficie.