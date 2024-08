Chi è Moussa Sangare il killer di Sharon | i video da rapper X-Factor il tiro al bersaglio in casa…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Nella casa occupata da, il 31enne fermato ieri per l’omicidio diVerzeni, a Suisio, a pochi chilometri da Terno d’Isola, gli inquirenti hanno ritrovato e sequestrato un cartone utilizzato comealcon sopra disegnata una faccina. Nell’appartamento c’era anche un ceppo da sei coltelli. Due erano ancora presenti, mentre gli altri quattro, cheavrebbe portato con sé la notte dell’omicidio, sono stati ritrovati su indicazione del fermato nell’Adda. Tre erano insieme agli abiti e alle scarpe dell’uomo in un sacchetto ripescato nel fiume dai sommozzatori. Quello che “per lunghezza e larghezza della lama” è “compatibile” con le ferite sul corpo died è ritenuto per questo l’arma del delitto era invece stato sotterrato sull’argine dell’Adda a Medolago.