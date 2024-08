Bellucci l’Italia ha trovato un talento in più | Agli Us Open la conferma che valgo la Top 100

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) È finita con una sconfitta al secondo turno ma con tanto tennis respirato ad alto livello l’avventura di MattiaUs. Il 23enne bustocco ha ceduto all’australiano Chris O’Connell in quattro set, ma i 70 punti ma soprattutto i 140 mila dollari messi in carniere con la sola partecipazione a Flushing Meadows hanno concluso una trasferta sul cemento nordamericana altamente proficua. Partito per gli Stati Uniti addirittura a metà luglio sulla scorta di due qualificazioni consecutive per il tabellone principale del Roland Garros e di Wimbledon, l’allievo di Fabio Chiappini ha superato le qualificazioni anche dell’Atp250 di Atlanta (arrivando addirittura nei quarti di finale) e del successivo Atp500 di Washington (dove si è spinto sino al secondo turno), vincendo le sue prime partite sul circuito maggiore.