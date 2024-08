Ultime Notizie Roma del 30-08-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio latitante delle Brigate Rosse Leonardo berlati è stata arrestata in Argentina e sarà estradato in Italia dopo la revoca dello status di rifugiato che avevo tenuto nel 2004 l’uomo deve scontare 27 anni di reclusione per questo di persona associazione sovversiva e banda armata latitante 1980 bertolatti era tra i responsabili del sequestro dell’ingegnere Piero costa avvenuto il Genova nel 1977 Giorgia Meloni espresso profondo apprezzamento alle autorità Argentina e abbiamo un argomento che me l’hai ritiri lancia la sua candidatura alle presidenziali americane 2020 4 in un’intervista alla CNN la vicepresidente mi ha portato nuove prospettive miei valori non sono cambiate dichiarato rispondendo sul presunto mutamento delle sue politiche posizioni una volta candidata nextplus ribadito di voler ...