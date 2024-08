Torna il VG21 Mattina su Canale 21

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilandrà in onda dalla 6.15 alle 8.30 con notizie, focus e rubriche dal lunedì al venerdì La Campania, dall’alba e in diretta, su21. Da lunedì 2 settembre l’informazione live sulla nostra emittentea “farsi in quattro” con l’edizione 2024-25 del, le morning news dal lunedì al venerdì, sia sul digitale terrestre (10 in Campania e 19 nel Lazio su21 Extra) sia in web streaming su21.it. Dalle 6.15 i contenuti più aggiornati, completi e vicini alla Campania che si sveglia sul. Ma lo sguardo ai panorami più belli con webcam esclusive, le notizie del giorno, le prime pagine dei giornali e i punti su meteo, traffico e viabilità sono solo l’antipasto di un appuntamento sempre ricco di informazioni utili, per cominciare al meglio la giornata. Alle 7.