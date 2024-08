Ten Hag | Avrei preferito non perdere McTominay ma bisogna rispettare i parametri imposti dalla Premier

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il Napoli ha acquistato dal Manchester United Scott, centrocampista scozzese di grande valore. Oggi in conferenza stampa, Ten Hag ha ammesso che avrebberimanesse a Manchester. «Sono molto contento per lui, manon perderlo perché è stato molto importante per la nostra squadra ed è stato al Manchester United per oltre 22 anni. Ma sfortunatamente queste sono le regole.vendere per rientrare neie ovviamente i giocatori cresciuti in casa, i giocatori dell’Academy, hanno più valore. Non è la cosa giusta da fare, ma per tutti, per tutte le parti, è stato un buon affare. Per Scott, che è contento, per il Napoli, perché è un giocatore molto bravo, ma anche per noi».