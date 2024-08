Sansepolcro il bando perle case popolari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Arezzo, 30 agosto 2024 – Il comune dirende noto che da oggi al 30 ottobre sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al "PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2024 per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP, PERIODICAMENTE DISPONIBILI, nel Comune di". Trattandosi diGenerale l'approvazione della graduatoria definitiva comporta la cancellazione di tutte le precedenti graduatorie e richieste precedentemente presentate, pertanto, è fatto obbligo ad ogni aspirante assegnatario di rinnovare la propria istanza.