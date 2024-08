Salvini a La Piazza | Lo Ius Scholae non serve Nel vertice di Cdx sgomberato il campo dalle divisioni

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nel giorno deltra i leader del Centrodestra e del primo Consiglio dei ministri post ferie, interviene a LaMatteo, leader della Lega e vicepremier. La kermesse di affaritaliani.it che si svolge a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi è l’occasione perdi chiarire alcuni punti. Intervistato da Andrea Giambruno, giornalista ed ex compagno della premier Giorgia Meloni, insieme al direttore Angelo Maria Perrino, il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti spiega che “la nostra Bibbia è il programma e l'unità del centrodestra. Con Giorgia ( Meloni ndr) c'è un rapporto personale oltre che politico, che abbiamo trovato in questi due anni. Dalla pizzata, al messaggino, alla cartata. E quando è così altre controversie sono più facili da risolvere", ha assicurato. Segui su affaritaliani.it