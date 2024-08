Riapre il cavalcavia dei record Il Buozzi rinasce tra le polemiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo quattro anni, ilè arrivato alla fine della riqualificazione. Un cantiere in più fasi, che ha ottenuto più finanziamenti tra Regione, Governo e Pnrr, per un intervento strutturale da oltre 1,3 milioni di euro. In queste ultime due notti, gli operai hanno posato i nuovi new jersey di protezione e divisione delle due carreggiate. Verranno fatti i raccordi e poi la nuova segnaletica con colorazione gialla di tutte le barriere di protezione. Nella carreggiata in direzione Milano, la doppia corsia di marcia verrà ripristinata e completata nei prossimi giorni. L’ultimo step si trascina dietro da giornidi residenti e non solo.