Randi Ingerman truffata dall’avvocata | Sentenze falsificate per farle credere di aver vinto le cause

(Di venerdì 30 agosto 2024) Secondo Corriere della sera l’avvocata Serena Grassi avrebbe raggirato la sua assistitailludendola sia disia diottenuto risarcimenti, ma non solo. Tutto ha inizio quando, alle prese con diverse problematiche personali, si rivolge alla sua legale di fiducia per essere rappresentata in alcuneimportanti. Tra queste, vi era una causa contro Ubi Banca, con l’obiettivo di ottenere un risarcimento per danni derivanti dal mancato oscuramento di una segnalazione negativa presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Cosa è successo, come l’avvocata ha truffato laL’avvocata Grassi, secondo quanto emerge dall’indagine, aveva assicurato alla sua cliente che la causa era stata vinta e che il Tribunale civile di Milano aveva stabilito un risarcimento di 277.000 euro in suo favore.