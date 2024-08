Rallenta la corsa del vino italiano fuori dall' Europa | il giugno nero fa calare l' export

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ancora una frenata per ile porte dell'Ue, ma di certo non drammatica per ladel nettare nostrano nel rally del 2024. Perché l’nei Paesi terzi nel primo semestre dell'anno si mantiene ancora in terreno positivo. A rilevarlo è l'Osservatorio Uiv-Vinitaly che ha elaborato gli ultimi datiufficiali relativi ai top 12 Paesi della domanda. Tra gennaio edi quest'anno, gli ettolitri diesportati nei paesi extra Ue sono arrivati infatti a 4,7 milioni. Una quota che, insieme a un consuntivo dei sei mesi a 2,1 miliardi di euro, conferma unmento dellaverso nuovi mercati ma evidenzia anche come la piazza estera sia la vera locomotiva del mercato del, a fronte di una domanda comunitaria sin qui sensibilmente più fredda.