Poltronificio capitale | Gualtieri si allarga lo staff Cento contratti in arrivo

(Di venerdì 30 agosto 2024) «L'Anno Giubilare della Chiesa Cattolica 2025 è un appuntamento di fondamentale importanza per la città, in cui l'Amministrazione e l'intera città sono chiamate ad uno sforzo organizzativo e di accoglienza straordinario, atteso lo straordinario significato spirituale e universale dell'evento». Questo l'incipit della delibera di giunta del primo agosto in cui si modificava - e soprattutto «integrava» - l'assetto della Macrostruttura Capitolina e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma. Di spirituale tuttavia nell'ordinanza che specifica la dotazione organica dei diversi uffici a supporto del sindaco Roberto, la numero 101 del 27 agosto, ce n'è davvero poco. Conti alla mano si parla di almenopersone, con la possibilità - a questo punto infinita - di aumentarle a seconda delle esigenze.