Pali e muro di cemento per la ’Mercato-Linaro’

(Di venerdì 30 agosto 2024) È stato consegnato ieri il cantiere sulla strada provinciale 53 Mercato Linaro nel comune di Mercato Saraceno. L’ultimo degli interventi complessi messi in campo dalla Provincia di Forlì-Cesena e finanziato dall’ordinanza 13 della struttura commissariale per la ricostruzione. La strada, a seguito dell’alluvione dello scorso anno, è stata interessata da numerosi dissesti in più punti lungo tutto il suo sviluppo; in somma urgenza sono stati effettuati vari interventi di movimento terra per ripulire la carreggiata dal materiale depositato dalle frane, mettere in sicurezza i cigli stradali e dove necessario interdire le aree non accessibili. I lavori che verranno realizzati in 265 giorni dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna attraverso la ditta Ambrogetti S.R.L. di Verghereto, per un importo di 1.144.