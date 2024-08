Osimhen l’Al Ahli ha prenotato le visite mediche | vuole una risposta per ora di pranzo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024)haleunaper ora diBen Jacobs, giornalista inglese esperto di calciomercato, ha scritto su X l’aggiornamento in merito alla trattativa di Victor con i sauditi e in parte col Chelsea. Ha scritto Jacobs:ha prenotate leper Victor, dopo aver detto ieri al calciatore che vogliono unadefinitiva prima di oggi all’ora di. Il Napoli ha accettato l’offerta di 68 milioni di euro più bonus. Il totale potrebbe essere di 80 milioni di euro.ha concordato un ingaggio 160 milioni di euro spalmati in quattro anni. Michael Emenalo (direttore tecnico della Saudi Ligue) ha guidato i negoziati.da ieri è ottimista. Ora tocca adire sì al progetto, una volta concordati gli aspetti finanziari tra club e giocatore.