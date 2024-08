Ora possiamo dirlo Sharon Verzeni l’annuncio del padre Bruno è un colpo al cuore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) A distanza di un mese dall’omicidio di, la donna di 33 anni, avvenuto tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola in provincia di Bergamo, un uomo di 31 anni ha confessato. Si tratta di Moussa Sangare, cittadino italiano, viveva a Suisio, in provincia di Bergamo, distante appena cinque chilometri da Terno d’Isola. Era il misterioso ‘uomo in bici’ ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre percorreva la via in cui la 33enne era stata uccisa in contromano. Moussa è stato fermato dai carabinieri nella notte e ha confessato. Nella mattina de 29 agosto, l’uomo era stato portato in caserma come testimone. La sua posizione, sulla base dell’indagini, è stata riesaminata.