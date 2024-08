Mercato Stato Autonomia proposte originali al Sele d’Oro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Mano visibile e mano invisibile,, sono due facce della stessa medaglia. Non si escludono a vicenda. Piuttosto, si completano e si integrano. È questa la terza via indicata da Claudio De Vincenti – economista con esperienze di ministro e sottosegretario alla presidenza del Consiglio – nel suo ultimo libro “Per un governo che ami il” pubblicato dal Mulino. Del volume e dell’argomento si discuterà nei prossimi giorni a Oliveto Citra (Salerno) nell’ambito delle iniziative per il Premiogiunto alla sua quarantesima edizione, tra i più qualificati eventi rivolti allo studio e alla promozione del Mezzogiorno. Si tratta, come l’autore afferma, di una proposta “laica” e dunque libera dal peso delle ideologie e dal condizionamento dei partiti.