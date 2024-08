Meloni promuove Fitto in Ue e si apre la partita delle deleghe

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 agosto 2024) Avevano detto che sarebbe stato Raffaele. Eè stato. Sarà l’ormai ex ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, il candidato commissario europeo per l’Italia. La designazione è arrivata ieri, durante il consiglio dei ministri. “È una scelta dolorosa per me, credo anche per lui, e per il governo, ma è una scelta necessaria”, ha detto Giorgia. La trattiva con Bruxelles sulla poltrona Poi l’accenno alla poltrona che Ursula von der Leyen vorrà concedere all’Italia: la trattativa ancora non ha portato a un accordo e la possibilità di avere una vicepresidenza esecutiva appare assai remota. Maha ribadito la necessità, nonostante “molti italiani che tifano contro”, di un “ruolo adeguato” all’Italia, per il suo peso e “non per simpatia o antipatia verso il nostro governo”. Il confronto con Bruxelles andrà avanti ancora qualche giorno.