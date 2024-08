Marchioro cuore granata | Primi? Che piacere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Ultimamente ho qualche acciacco dovuto all’età e riesco a seguire pochissimo, ma la Reggiana è sempre la ReggianaSiamoin classifica? Complimenti a mister Viali allora! Se non succedeva dal 1993, quando c’ero io, significa che qualcosa di buono avevamo fatto Anzi, qualcosa di grande direi. Mi fa moltoper questa nuova società che le cose stiano funzionando". Le congratulazioni alla Reggiana capolista arrivano direttamente dal mito: Pippo. L’ex tecnico, 88 anni, è infatti stato l’ultimo trainer ad issarsi in vetta in Serie B prima dell’altra sera, quando con la vittoria sul Brescia si è – di fatto – riscritta la storia.