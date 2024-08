Lungimiranza e determinazione perché Fitto è l’uomo giusto in Ue Scrive Lucaselli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 30 agosto 2024) La storia politica del ministro Raffaelesostanzialmente parla da sola. Una vita spesa per l’impegno politico, iniziata giovanissimo e che ha visto il giovanediventare un uomo capace di interpretare volta per volta le varie sfide politiche e anche i nuovi passaggi che ha fatto la nostra Nazione., tenacia ee capacità di visione sono gli elementi di spicco dell’azione politica e della capacità di. Proprio per questo è diventato in pochissimo tempo una figura centrale nel governo Meloni, dando una sua interpretazione del Sud alla quale nessun ministro in realtà era mai arrivato. La Zes unica, ad esempio, elimina burocrazia e dà la possibilità di immaginare il Sud come un tutt’uno da far crescere assieme in maniera coordinata. Tutto questo lo ha portato a essere una figura, appunto, centrale.